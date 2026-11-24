Twili a Aktie
WKN DE: A2ALP4 / ISIN: US90138F1021
|Frühe Investition
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Twilio A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Twilio A-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Twilio A-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 35,68 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,803 Twilio A-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 23.11.2026 516,90 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 184,43 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 416,90 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Twilio A eine Börsenbewertung in Höhe von 26,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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