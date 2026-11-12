S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Tyler Technologies von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tyler Technologies-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Tyler Technologies-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 466,62 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,214 Tyler Technologies-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 425,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 91,19 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 8,81 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Tyler Technologies belief sich jüngst auf 16,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at