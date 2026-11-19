Tyler Technologies Aktie
WKN: 917099 / ISIN: US9022521051
|Profitable Tyler Technologies-Investition?
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19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Tyler Technologies von vor 3 Jahren eingefahren
Am 19.11.2023 wurde die Tyler Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 411,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,431 Tyler Technologies-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 997,64 USD, da sich der Wert einer Tyler Technologies-Aktie am 18.11.2026 auf 410,37 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 0,24 Prozent.
Der Börsenwert von Tyler Technologies belief sich jüngst auf 16,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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