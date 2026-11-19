Bei einem frühen Investment in Tyler Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 19.11.2023 wurde die Tyler Technologies-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 411,34 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,431 Tyler Technologies-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 997,64 USD, da sich der Wert einer Tyler Technologies-Aktie am 18.11.2026 auf 410,37 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 0,24 Prozent.

Der Börsenwert von Tyler Technologies belief sich jüngst auf 16,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at