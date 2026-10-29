S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tyler Technologies-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Tyler Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Tyler Technologies-Papier statt. Der Schlusskurs des Tyler Technologies-Papiers betrug an diesem Tag 543,22 USD. Bei einem Tyler Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,841 Tyler Technologies-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2026 664,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 360,90 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 664,37 USD entspricht einer negativen Performance von 33,56 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Tyler Technologies bezifferte sich zuletzt auf 14,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at