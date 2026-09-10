Tyler Technologies Aktie

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WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

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Langfristige Investition 10.09.2026 16:03:51

S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tyler Technologies von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tyler Technologies-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Tyler Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 167,97 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Tyler Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,595 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tyler Technologies-Papiers auf 342,68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204,01 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 104,01 Prozent.

Tyler Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,21 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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