S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tyler Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Am 06.08.2021 wurde die Tyler Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Tyler Technologies-Papier an diesem Tag 494,01 USD wert. Bei einem Tyler Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,024 Tyler Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Tyler Technologies-Aktie auf 306,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 620,59 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,94 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Tyler Technologies belief sich zuletzt auf 12,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at