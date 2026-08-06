Tyler Technologies Aktie

Tyler Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 917099 / ISIN: US9022521051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Tyler Technologies-Einstieg? 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Titel Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tyler Technologies von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren Tyler Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 06.08.2021 wurde die Tyler Technologies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Tyler Technologies-Papier an diesem Tag 494,01 USD wert. Bei einem Tyler Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,024 Tyler Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Tyler Technologies-Aktie auf 306,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 620,59 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 37,94 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Tyler Technologies belief sich zuletzt auf 12,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Tyler Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Tyler Technologies Inc. 269,40 1,66% Tyler Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen