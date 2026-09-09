Tyson Foods Aktie

Tyson Foods für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870625 / ISIN: US9024941034

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Lohnende Tyson Foods-Investition? 09.09.2026 16:04:00

S&P 500-Titel Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tyson Foods-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Tyson Foods-Investment verlieren können.

Die Tyson Foods-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Tyson Foods-Aktie bei 72,26 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Tyson Foods-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,839 Tyson Foods-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.09.2026 723,50 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 52,28 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 723,50 USD, was einer negativen Performance von 27,65 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Tyson Foods belief sich jüngst auf 17,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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