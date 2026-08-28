S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Uber von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Uber-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Uber-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Uber-Papier bei 40,69 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,458 Uber-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 76,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189,11 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 89,11 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Uber bezifferte sich zuletzt auf 160,29 Mrd. USD. Am 10.05.2019 wurden Uber-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Der Erstkurs des Uber-Papiers lag beim Börsengang bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at