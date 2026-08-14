Uber Aktie

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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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Frühes Investment 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Uber von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Uber-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Uber-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Uber-Papier bei 91,40 USD. Bei einem Uber-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,941 Uber-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 75,88 USD gerechnet, wäre die Investition nun 830,20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -16,98 Prozent.

Der Börsenwert von Uber belief sich jüngst auf 154,39 Mrd. USD. Die Uber-Aktie ging am 10.05.2019 an die Börse NYSE. Den ersten Handelstag begann der Uber-Anteilsschein bei 42,00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Christopher Penler / Shutterstock.com

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
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