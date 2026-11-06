Uber Aktie

Uber ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 06.11.2026 16:03:45

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Uber-Investment von vor einem Jahr eingefahren

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Uber-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Uber eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Uber-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Uber-Anteile an diesem Tag 92,12 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,855 Uber-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 68,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 746,63 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 25,34 Prozent.

Am Markt war Uber jüngst 142,32 Mrd. USD wert. Uber-Papiere wurden am 10.05.2019 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Uber-Anteils auf 42,00 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: BigTunaOnline / Shutterstock.com

Nachrichten zu Uber

mehr Nachrichten

Analysen zu Uber

mehr Analysen
28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Uber 61,56 0,74% Uber

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:42 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen