Uber Aktie
WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007
|Investmentbeispiel
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06.11.2026 16:03:45
S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte ein Uber-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Das Uber-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Uber-Anteile an diesem Tag 92,12 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,855 Uber-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 68,78 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 746,63 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 25,34 Prozent.
Am Markt war Uber jüngst 142,32 Mrd. USD wert. Uber-Papiere wurden am 10.05.2019 zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Uber-Anteils auf 42,00 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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