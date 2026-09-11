Uber Aktie

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WKN DE: A2PHHG / ISIN: US90353T1007

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Hochrechnung 11.09.2026 16:03:39

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht

S&P 500-Titel Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Uber gewesen.

Uber-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 94,68 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 105,619 Uber-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (72,56 USD), wäre die Investition nun 7 663,71 USD wert. Damit wäre die Investition um 23,36 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Uber belief sich zuletzt auf 145,22 Mrd. USD. Das Uber-Papier wurde am 10.05.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Uber-Aktie bei 42,00 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BigTunaOnline / Shutterstock.com

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28.05.26 Uber Buy Jefferies & Company Inc.
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