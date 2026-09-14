UDR Aktie
WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049
|Performance im Blick
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14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel hätte eine Investition in UDR von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der UDR-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren UDR-Anteile an diesem Tag 34,67 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,884 UDR-Papiere. Die gehaltenen UDR-Papiere wären am 11.09.2026 101,30 USD wert, da der Schlussstand 35,12 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,30 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte UDR einen Börsenwert von 11,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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