S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UDR von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen UDR-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das UDR-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das UDR-Papier bei 53,85 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die UDR-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 185,701 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 755,80 USD, da sich der Wert eines UDR-Anteils am 04.09.2026 auf 36,38 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 32,44 Prozent vermindert.

UDR war somit zuletzt am Markt 11,70 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at