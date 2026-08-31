UDR Aktie

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WKN DE: A0MM15 / ISIN: US9026531049

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Lohnendes UDR-Investment? 31.08.2026 16:03:50

S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in UDR-Aktien verlieren können.

Am 31.08.2023 wurden UDR-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die UDR-Anteile bei 39,90 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die UDR-Aktie investierten, hätten nun 25,063 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 37,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 930,33 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 930,33 USD entspricht einer negativen Performance von 6,97 Prozent.

UDR erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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