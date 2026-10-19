S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurden UDR-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 36,09 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die UDR-Aktie investierten, hätten nun 277,085 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 34,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 492,93 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 5,07 Prozent.

Der Marktwert von UDR betrug jüngst 11,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at