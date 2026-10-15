Ulta Beauty Aktie

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WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031

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Frühe Investition 15.10.2026 16:03:55

S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Ulta Beauty eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die Ulta Beauty-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ulta Beauty-Papier an diesem Tag bei 538,49 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Ulta Beauty-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,570 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 592,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 001,50 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,02 Prozent.

Ulta Beauty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,79 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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