S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Ulta Beauty eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.08.2025 wurde das Ulta Beauty-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 516,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,194 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 527,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,16 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Ulta Beauty einen Börsenwert von 22,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at