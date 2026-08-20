Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
|Rentable Ulta Beauty-Anlage?
|
20.08.2026 16:04:01
S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 20.08.2025 wurde das Ulta Beauty-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 516,69 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,194 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 527,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 102,16 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 2,16 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Ulta Beauty einen Börsenwert von 22,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|
20.08.26
|S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ulta Beauty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ulta Beauty Inc Registered Shs
|441,10
|-2,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.