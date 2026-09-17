S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Ulta Beauty-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Ulta Beauty-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ulta Beauty-Anteile bei 528,80 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,891 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ulta Beauty-Papiers auf 530,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 003,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,33 Prozent vermehrt.

Ulta Beauty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at