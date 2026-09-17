Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
|Profitable Ulta Beauty-Investition?
|
17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Die Ulta Beauty-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Ulta Beauty-Anteile bei 528,80 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,891 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ulta Beauty-Papiers auf 530,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 003,25 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 0,33 Prozent vermehrt.
Ulta Beauty erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
10.09.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.09.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
31.08.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
31.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.08.26
|S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ulta Beauty von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ulta Beauty Inc Registered Shs
|470,30
|-0,63%