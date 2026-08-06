Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
|Ulta Beauty-Investment im Blick
|
06.08.2026 16:03:54
S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 06.08.2021 wurden Ulta Beauty-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ulta Beauty-Anteile an diesem Tag 352,99 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,833 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 539,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 528,29 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 528,29 USD entspricht einer Performance von +52,83 Prozent.
Am Markt war Ulta Beauty jüngst 23,37 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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