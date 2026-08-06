S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ulta Beauty-Aktien verdienen können.

Am 06.08.2021 wurden Ulta Beauty-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ulta Beauty-Anteile an diesem Tag 352,99 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,833 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 539,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 528,29 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 528,29 USD entspricht einer Performance von +52,83 Prozent.

Am Markt war Ulta Beauty jüngst 23,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at