Ulta Beauty Aktie

Ulta Beauty für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ulta Beauty-Investment im Blick 06.08.2026 16:03:54

S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ulta Beauty-Aktien verdienen können.

Am 06.08.2021 wurden Ulta Beauty-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Ulta Beauty-Anteile an diesem Tag 352,99 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,833 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 539,47 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 528,29 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 528,29 USD entspricht einer Performance von +52,83 Prozent.

Am Markt war Ulta Beauty jüngst 23,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ulta Beauty Inc Registered Shs 488,20 4,54% Ulta Beauty Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen