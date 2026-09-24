Ulta Beauty Aktie

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WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031

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Ulta Beauty-Anlage im Blick 24.09.2026 16:03:43

S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ulta Beauty-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Ulta Beauty eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 24.09.2023 wurde die Ulta Beauty-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Ulta Beauty-Papier 398,73 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ulta Beauty-Aktie investiert, befänden sich nun 25,080 Ulta Beauty-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 23.09.2026 auf 543,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 638,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,39 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Ulta Beauty belief sich jüngst auf 23,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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