Ulta Beauty Aktie

Ulta Beauty für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031

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Ulta Beauty-Anlage 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ulta Beauty-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Ulta Beauty eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Ulta Beauty-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen Ulta Beauty-Anteile letztlich bei 371,85 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Ulta Beauty-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,269 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 606,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 163,24 USD wert. Damit wäre die Investition 63,24 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Ulta Beauty eine Marktkapitalisierung von 25,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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