Ulta Beauty Aktie
WKN DE: A0M240 / ISIN: US90384S3031
|Ulta Beauty-Anlage unter der Lupe
|
27.08.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ulta Beauty von vor 3 Jahren verdient
Das Ulta Beauty-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 407,15 USD. Bei einem Ulta Beauty-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,456 Ulta Beauty-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (543,19 USD), wäre das Investment nun 1 334,13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 33,41 Prozent.
Der Börsenwert von Ulta Beauty belief sich zuletzt auf 23,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
|
27.08.26
|S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ulta Beauty von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
24.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
|
20.08.26
|S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ulta Beauty-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.08.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
18.08.26
|Schwacher Handel in New York: S&P 500 startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ulta Beauty-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ulta Beauty Inc Registered Shs
|461,30
|-0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.