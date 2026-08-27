S&P 500-Titel Ulta Beauty-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ulta Beauty von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ulta Beauty-Investment gewesen.

Das Ulta Beauty-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 407,15 USD. Bei einem Ulta Beauty-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,456 Ulta Beauty-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.08.2026 gerechnet (543,19 USD), wäre das Investment nun 1 334,13 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 33,41 Prozent.

Der Börsenwert von Ulta Beauty belief sich zuletzt auf 23,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at