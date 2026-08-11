Under Armour Aktie

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WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062

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Lohnender Under Armour-Einstieg? 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Under Armour-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Under Armour-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4,97 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 201,207 Under Armour-Anteilen. Die gehaltenen Under Armour-Anteile wären am 10.08.2026 1 142,86 USD wert, da der Schlussstand 5,68 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +14,29 Prozent.

Under Armour war somit zuletzt am Markt 2,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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