Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|Lohnende Under Armour-Investition?
|
08.09.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Under Armour-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 032,520 Under Armour-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 5,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 406,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,07 Prozent erhöht.
Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Under Armour Inc When Issued
|
16:03
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
01.09.26
|S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
25.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.08.26
|S&P 500-Papier Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
18.08.26
|S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Under Armour Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Under Armour Inc When Issued
|4,27
|-1,52%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: ATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Markt zeigten sich robust. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.