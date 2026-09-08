S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Under Armour-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Under Armour eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Under Armour-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,92 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 032,520 Under Armour-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.09.2026 auf 5,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 406,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 4,07 Prozent erhöht.

Alle Under Armour-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at