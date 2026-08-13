S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Under Armour-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Under Armour-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 41,09 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 243,368 Under Armour-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 5,26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 280,12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 87,20 Prozent abgenommen.

Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at