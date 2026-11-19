Anleger, die vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde die Under Armour-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,68 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, befänden sich nun 130,208 Under Armour-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 4,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 631,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,85 Prozent verringert.

Under Armour war somit zuletzt am Markt 2,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at