Under Armour Aktie
WKN: A0HL4V / ISIN: US9043111072
|Under Armour-Investmentbeispiel
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurde die Under Armour-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,68 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, befänden sich nun 130,208 Under Armour-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 4,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 631,51 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,85 Prozent verringert.
Under Armour war somit zuletzt am Markt 2,01 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Raymond Boyd/Getty Images
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