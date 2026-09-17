S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Under Armour-Investment von vor einem Jahr verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Under Armour-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,86 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Under Armour-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 205,761 Under Armour-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 028,81 USD wert. Das entspricht einem Plus von 2,88 Prozent.

Der Marktwert von Under Armour betrug jüngst 2,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at