S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Under Armour-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Under Armour-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 38,36 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,607 Under Armour-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12,77 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 09.09.2026 auf 4,90 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 87,23 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Under Armour eine Börsenbewertung in Höhe von 2,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at