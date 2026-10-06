S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Under Armour-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Under Armour-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4,84 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Under Armour-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 20,661 Under Armour-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 94,42 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 05.10.2026 auf 4,57 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 5,58 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Under Armour belief sich zuletzt auf 1,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at