S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurden Under Armour-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Under Armour-Aktie an diesem Tag 6,93 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 443,001 Under Armour-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 5,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 619,05 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,81 Prozent eingebüßt.

Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2,17 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at