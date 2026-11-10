Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|Lukrative Under Armour-Investition?
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10.11.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Under Armour-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Under Armour-Aktie an diesem Tag 6,93 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 443,001 Under Armour-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.11.2026 auf 5,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 619,05 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 23,81 Prozent eingebüßt.
Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2,17 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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