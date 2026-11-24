Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|Lukrativer Under Armour-Einstieg?
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24.11.2026 16:03:51
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 10 Jahren bedeutet
Vor 10 Jahren wurde das Under Armour-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,93 USD. Bei einem Under Armour-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 41,789 Under Armour-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 23.11.2026 180,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,33 USD belief. Damit wäre die Investition um 81,91 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Under Armour eine Marktkapitalisierung von 1,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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