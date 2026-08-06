S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Under Armour eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Under Armour-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Under Armour-Papier an diesem Tag bei 25,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 40,000 Under Armour-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Under Armour-Papiers auf 6,76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 270,40 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -72,96 Prozent.

Under Armour markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at