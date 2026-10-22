S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Under Armour eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Under Armour-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Under Armour-Anteile letztlich bei 7,28 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Under Armour-Aktie investierten, hätten nun 13,736 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,15 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 21.10.2026 auf 4,67 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 35,85 Prozent vermindert.

Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2,09 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at