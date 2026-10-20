Under Armour Aktie

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WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062

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Rentable Under Armour-Investition? 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Under Armour-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurde das Under Armour-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Under Armour-Anteile bei 17,71 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Under Armour-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 564,653 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 19.10.2026 2 614,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 4,63 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 73,86 Prozent.

Der Börsenwert von Under Armour belief sich zuletzt auf 1,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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