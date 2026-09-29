S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 10 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 29.09.2016 wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Under Armour-Papier an diesem Tag bei 33,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 296,912 Under Armour-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 258,91 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 28.09.2026 auf 4,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,41 Prozent verringert.

Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 1,87 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at