Under Armour Aktie
WKN DE: A2AF8T / ISIN: US9043112062
|Lohnende Under Armour-Investition?
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29.09.2026 16:03:48
S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 10 Jahren angefallen
Am 29.09.2016 wurden Under Armour-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Under Armour-Papier an diesem Tag bei 33,68 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 296,912 Under Armour-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 258,91 USD, da sich der Wert einer Under Armour-Aktie am 28.09.2026 auf 4,24 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 87,41 Prozent verringert.
Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 1,87 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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