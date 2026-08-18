S&P 500-Titel Under Armour-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Under Armour von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Under Armour-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,15 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 398,601 Under Armour-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 258,74 USD wert. Das entspricht einem Minus von 27,41 Prozent.

Insgesamt war Under Armour zuletzt 2,26 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at