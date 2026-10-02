Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|Profitabler Union Pacific-Einstieg?
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02.10.2026 16:03:37
S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Union Pacific von vor 10 Jahren eingefahren
Am 02.10.2016 wurde die Union Pacific-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Union Pacific-Papier bei 97,53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,025 Union Pacific-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 272,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 279,32 USD wert. Mit einer Performance von +179,32 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Union Pacific markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 161,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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