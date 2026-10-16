Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|Lukrative Union Pacific-Anlage?
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16.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Union Pacific von vor 3 Jahren eingebracht
Am 16.10.2023 wurden Union Pacific-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 210,83 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hat, hat nun 47,432 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.10.2026 gerechnet (288,71 USD), wäre die Investition nun 13 693,97 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 36,94 Prozent.
Union Pacific markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 170,57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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