S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Union Pacific-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Union Pacific-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 95,28 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hat, hat nun 104,954 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.09.2026 30 347,40 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 289,15 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 203,47 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Union Pacific eine Börsenbewertung in Höhe von 171,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at