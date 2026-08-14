S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Union Pacific von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Union Pacific-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Union Pacific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 221,52 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hat, hat nun 45,143 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.08.2026 13 443,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 297,79 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,43 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Union Pacific bezifferte sich zuletzt auf 175,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at