S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel hätte eine Investition in Union Pacific von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Union Pacific-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Union Pacific-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 237,59 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hat, hat nun 0,421 Anteile im Depot. Die gehaltenen Union Pacific-Papiere wären am 22.10.2026 125,46 USD wert, da der Schlussstand 298,09 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 25,46 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Union Pacific eine Börsenbewertung in Höhe von 170,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at