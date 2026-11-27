Union Pacific Aktie
WKN: 858144 / ISIN: US9078181081
|Performance unter der Lupe
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Union Pacific-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Union Pacific-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Union Pacific-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 102,10 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 97,943 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 298,38 USD gerechnet, wäre die Investition nun 29 224,29 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 192,24 Prozent vermehrt.
Union Pacific erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 176,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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