S&P 500-Titel Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Union Pacific von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Union Pacific gewesen.

Am 18.09.2023 wurden Union Pacific-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 213,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,692 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 282,48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 325,26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,53 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Union Pacific bezifferte sich zuletzt auf 166,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at