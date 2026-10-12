S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in United Airlines-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der United Airlines-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39,82 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 251,130 United Airlines-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (107,46 USD), wäre die Investition nun 26 985,18 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 169,85 Prozent.

Insgesamt war United Airlines zuletzt 34,78 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at