United Airlines Holdings Aktie

United Airlines Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

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Lohnende United Airlines-Investition? 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in United Airlines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der United Airlines-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren United Airlines-Anteile 95,33 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das United Airlines-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,490 United Airlines-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 1 180,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,51 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,02 Prozent.

Insgesamt war United Airlines zuletzt 36,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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