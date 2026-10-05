S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine United Airlines-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Investoren, die vor Jahren in United Airlines-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der United Airlines-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren United Airlines-Anteile 95,33 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das United Airlines-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,490 United Airlines-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 1 180,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,51 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +18,02 Prozent.

Insgesamt war United Airlines zuletzt 36,55 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at