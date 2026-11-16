S&P 500-Titel United Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger an einem United Airlines-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem United Airlines-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,20 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das United Airlines-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,325 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 221,75 USD, da sich der Wert einer United Airlines-Aktie am 13.11.2026 auf 109,31 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 122,17 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von United Airlines bezifferte sich zuletzt auf 35,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at