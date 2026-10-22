United Parcel Service Aktie

United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

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Langfristige Anlage 22.10.2026 16:03:46

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die United Parcel Service-Aktie gebracht.

United Parcel Service-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das United Parcel Service-Papier bei 151,96 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die United Parcel Service-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,658 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65,52 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Papiers am 21.10.2026 auf 99,57 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 34,48 Prozent.

United Parcel Service war somit zuletzt am Markt 83,51 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com

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