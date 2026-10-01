S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Parcel Service von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in United Parcel Service-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 01.10.2021 wurde die United Parcel Service-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen United Parcel Service-Anteile an diesem Tag bei 181,49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die United Parcel Service-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,551 United Parcel Service-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 93,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 51,48 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 48,52 Prozent.

Alle United Parcel Service-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 79,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at