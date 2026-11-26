Bei einem frühen Investment in United Parcel Service-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

United Parcel Service-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 205,30 USD. Bei einem United Parcel Service-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,709 United Parcel Service-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 5 429,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 111,47 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 45,70 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für United Parcel Service eine Börsenbewertung in Höhe von 94,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at