United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|United Parcel Service-Investment
|
08.10.2026 16:03:50
S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 08.10.2016 wurde die United Parcel Service-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 108,80 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,191 United Parcel Service-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 848,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92,29 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,17 Prozent.
United Parcel Service war somit zuletzt am Markt 79,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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