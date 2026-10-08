United Parcel Service Aktie

United Parcel Service für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929198 / ISIN: US9113121068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
United Parcel Service-Investment 08.10.2026 16:03:50

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen United Parcel Service-Investment verlieren können.

Am 08.10.2016 wurde die United Parcel Service-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 108,80 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,191 United Parcel Service-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 848,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 92,29 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 15,17 Prozent.

United Parcel Service war somit zuletzt am Markt 79,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com

Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)

mehr Nachrichten

Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)

mehr Analysen
24.08.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
29.07.26 United Parcel Service Buy UBS AG
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

United Parcel Service Inc. (UPS) 84,28 0,38% United Parcel Service Inc. (UPS)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen